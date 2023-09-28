انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق بمخزن علف في أبو النمرس

أمرت جهات التحقيق بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع نشوب حريق بكمية علف مواشي بقطعة أرض فضاء مركز أبو النمرس جنوب الجيزة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

واندلع حريق في كمية علف مواشي على قطعة أرض فضاء مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

وتلقى مسئول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بقرية شبرامنت.

ودفع اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

وتبين من الفحص نشوب حريق بقطعة أرض فضاء تحوي كمية من علف الماشية ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران وتقليل حجم الخسائر.

النيابة الإدارية تعاين مصنع مدينة نصر المحترق وتصدر قرارات عاجلة

من ناحية أخرى، أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الخامس، ظهر اليوم، معاينةً للعقار الكائن بزهراء مدينة نصر - مدينة الأمل - التابع لحى شرق مدينة نصر، والذي شَبَّ حريق بالطابق الأرضي منه مساء أمس الثلاثاء، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

حيث كلَّف المستشار أشرف محمود - مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم المستشار محمود فريد، والمستشارة سارة طاهر، والأستاذة أسماء عبدالفتاح -رئيس النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة ظهر اليوم.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابقٍ أرضي وأحد عشر طابقًا علويًا، وأنه مساء الثلاثاء، اندلع حريق بالطابق الأرضي- والذي خصصه صاحبه كمصنع غير مرخص لصناعة المجسمات المعمارية- وأن النيران قد أتت على الطابق الأرضي بالكامل دون أن تمتد لباقي العقار أو العقارات المجاورة، وقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين هما صاحب المصنع والمحاسب الذي يعمل معه.