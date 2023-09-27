الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تعاين مصنع مدينة نصر المحترق وتصدر قرارات عاجلة

النيابة الادارية
النيابة الادارية

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الخامس، ظهر اليوم، معاينةً للعقار الكائن بزهراء مدينة نصر - مدينة الأمل - التابع لحى شرق مدينة نصر، والذي شَبَّ حريق بالطابق الأرضي منه مساء أمس الثلاثاء، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

حيث كلَّف المستشار أشرف محمود - مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم المستشار محمود فريد، والمستشارة سارة طاهر، والأستاذة أسماء عبدالفتاح -رئيس النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة ظهر اليوم.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابقٍ أرضي وأحد عشر طابقًا علويًا، وأنه مساء أمس الثلاثاء، اندلع حريق بالطابق الأرضي- والذي خصصه صاحبه كمصنع غير مرخص لصناعة المجسمات المعمارية- وأن النيران قد أتت على الطابق الأرضي بالكامل دون أن تمتد لباقي العقار أو العقارات المجاورة، وقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين هما صاحب المصنع والمحاسب الذي يعمل معه.

وباشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الخامس، التحقيقات بموقع الحادث، حيث استمع فريق التحقيقات لأقوال مدير الإدارة الهندسية- بحي شرق مدينة نصر، ومهندس التنظيم بالحي.

وقررت المستشارة سارة طاهر، استدعاء مهندس التنظيم المختص بحي "شرق مدينة نصر" وتكليفه بإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق، والإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية مدعمًا بالمستندات، وجار استكمال التحقيقات.

2
2
النيابة الإدارية معاينة مصنع مدينة نصر النيران

مواد متعلقة

اختتام دورتى تدريب معاونى النيابة الإدارية من خريجى 2017 /2018

النيابة الإدارية تحيل 13 عاملًا بوحدة الحوامدية المحلية للتأديب

الأكثر قراءة

تحذيرات بخطورتها.. "الأرصاد" تكشف ظواهر جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة

تفاصيل شكوى لاعبى الزمالك من أوسوريو

"التموين" تستورد 200 ألف طن سكر خام

ننشر صورة موظفة الآثار بجامعة القاهرة بعد مقتلها بـ4 رصاصات

فتاة مصر الجديدة "نيرة أشرف بـ عمارات العبور".. التفاصيل الكاملة لـ نهاية حياة شيماء على يد خطيبها

كان متعود يضايقها ويهددها.. شهادات زملاء موظفة آثار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم