الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندى بدورى أبطال إفريقيا

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة فريقه لمباراة الجيش الرواندي، في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف بيراميدز نظيره الجيش الرواندي، في تمام السادسة مساء غدًا الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 بدوري الأبطال.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب، والتي أقيمت يوم 17 سبتمبر الجاري في كيجالي، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري الأبطال.

من جانب آخر، كان الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي، الذي أقيم عصر اليوم الخميس، بأحد فنادق التجمع الخامس، أسفر عن ارتداء الفريق السماوي زيه التقليدي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويظهر فريق الجيش الرواندي بالقميص الأبيض في الأسود، فيما يظهر حارس المرمى خلال المباراة باللون الأحمر كاملًا.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الدفاع الجوي بنفس نتيجة لقاء الذهاب في رواندا بالتعادل السلبي بدون أهداف سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لدور المجموعات من البطولة القارية.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري ومحمد عباس مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي المنسق الإعلامي، ومحمد نجم مساعد الرئيس التنفيذي، وأحمد سمير مدير التشغيل.

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