الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري الأبطال

بيراميدز
بيراميدز

أقيم عصر اليوم الخميس، بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الراوندي بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف بيراميدز نظيره الجيش الرواندي،  في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت عصر يوم 17 سبتمبر الجاري بالعاصمة كيجالي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على تفاصيل المباراة، حيث يرتدي بيراميدز زيه التقليدي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويظهر فريق الجيش الرواندي بالقميص الأبيض في الأسود، فيما يظهر حارس المرمى خلال المباراة باللون الأحمر كاملا.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الدفاع الجوي، بنفس نتيجة لقاء الذهاب في رواندا بالتعادل السلبي بدون أهداف، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح، لتحديد هوية الفريق المتأهل إلى مرحلة المجموعات من البطولة القارية.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري ومحمد عباس مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي المنسق الإعلامي، ومحمد نجم مساعد الرئيس التنفيذي، وأحمد سمير مدير التشغيل.

4 مشاركات سابقة بالكونفيدرالية.. والنهائي أفضل إنجاز

ويعد هذا الظهور للفريق السماوي، داخل أدغال إفريقيا، هو الخامس له على التوالي والأولى بدوري الأبطال تاريخيا، بعدما نهاء الموسم الماضي من الدوري في المركز الثاني برصيد 73 نقطة، خلف الأهلي المتوج باللقب على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

فعلى مدار أربعة مشاركات سابقة بالكونفيدرالية، استطاع بيراميدز الوصول إلى المباراة النهائية من نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، لتكون أفضل إنجازاته.

الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي
الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي
الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي
الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي
الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي
الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي
الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي
الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي
الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي
الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي
الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي
الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي
بيراميدز دورى ابطال افريقيا الجيش الرواندي الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي الإجتماع الفني

مواد متعلقة

الجيش الرواندى يصل القاهرة لمواجهة بيراميدز فى دورى الأبطال

بيراميدز يكشف حقيقة طلب باتشيكو الرحيل عن الفريق

إدارة بيراميدز تصدم "باتشيكو" بشأن رحيله عن الفريق

الأكثر قراءة

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

الرئيس السيسى يوجه بعلاج بطل كمال الأجسام "أشرف فولة" على نفقة الدولة

"الوطنية للانتخابات" تعلن عن قائمة الرموز الانتخابية لمرشحى الرئاسة

"بوست" آثار الجدل.. آخر تطورات أزمة انفصال شريف منير ولورا عماد

هل تبدأ الحرب؟.. "القاهرة الإخبارية": روسيا تُجهز جيشها لمواجهة الغرب

توافد المواطنين على الشهر العقارى بـ15 مايو لعمل توكيلات تأييد للرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات