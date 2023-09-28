تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري الأبطال

أقيم عصر اليوم الخميس، بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الراوندي بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف بيراميدز نظيره الجيش الرواندي، في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت عصر يوم 17 سبتمبر الجاري بالعاصمة كيجالي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على تفاصيل المباراة، حيث يرتدي بيراميدز زيه التقليدي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويظهر فريق الجيش الرواندي بالقميص الأبيض في الأسود، فيما يظهر حارس المرمى خلال المباراة باللون الأحمر كاملا.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الدفاع الجوي، بنفس نتيجة لقاء الذهاب في رواندا بالتعادل السلبي بدون أهداف، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح، لتحديد هوية الفريق المتأهل إلى مرحلة المجموعات من البطولة القارية.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري ومحمد عباس مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي المنسق الإعلامي، ومحمد نجم مساعد الرئيس التنفيذي، وأحمد سمير مدير التشغيل.

4 مشاركات سابقة بالكونفيدرالية.. والنهائي أفضل إنجاز

ويعد هذا الظهور للفريق السماوي، داخل أدغال إفريقيا، هو الخامس له على التوالي والأولى بدوري الأبطال تاريخيا، بعدما نهاء الموسم الماضي من الدوري في المركز الثاني برصيد 73 نقطة، خلف الأهلي المتوج باللقب على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

فعلى مدار أربعة مشاركات سابقة بالكونفيدرالية، استطاع بيراميدز الوصول إلى المباراة النهائية من نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، لتكون أفضل إنجازاته.

الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي

الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي

الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي

الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي

الاجتماع الفني لمباراة بيراميبدز والجيش الرواندي