آخرهم أحمد فولة.. قصة 6 حالات إنسانية أنقذها التدخل الرئاسي

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج المواطن أشرف أحمد ذكي، الشهير بـ"أشرف فولة"، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، حيث يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى تدخل طبي سريع، حيث تمت إزالة الكليتين؛ نظرًا لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

يأتي ذلك في لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحالة البطل المصري أشرف فولة، في إطار دعمه توفير الرعاية للأبطال والموهوبين الرياضيين من أبناء الشعب المصري وتوفير الدعم الكامل لهم.

وتم التنسيق بين وزارتيِّ الدفاع والصحة؛ لتقييم حالة البطل وإجراء عملية جراحية لزراعة الكُلىَ بأحد مستشفيات القوات المسلحة ووضع الخطة العلاجية المناسبة له على نفقة الدولة.

لم تكن حالة لاعب كمال الأجسام المصري الوحيدة التي استجاب الرئيس السيسي لها ووجّه بعلاجها على نفقة الدولة، بل هناك مئات القصص الإنسانية التي أولى الرئيس رعايتها ضمن الاهتمام بأبناء مصر، تستعرض "الدستور" أبرزها في التقرير التالي:

علاج فتاة مصابة بانزلاق في المفاصل

في 29 مايو الماضي، استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتكفل بعلاج هدير التي تعاني من انزلاق في مفاصل الفك، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لها.

يأتي ذلك بعدما استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، حالة إنسانية لفتاة من الغربية تدعى "هدير"، تعاني من انزلاق في مفاصل الفك، بسبب خطأ طبي تعرضت له منذ عام ونصف.

ووجه والد هدير الشكر للرئيس السيسي بسبب استجابته لعلاج ابنته، مضيفا أن هدير هي ابنة الرئيس السيسي، متابعًا "ربنا يديه الصحة ويكرمه ويوفقه، ويحفظه من كل سوء وينصره على من يعاديه".

علاج طفلة مصابة بمرض السكري

وفي 8 مايو الماضي، قالت الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج “صالة التحرير”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بعلاج الطفلة حلا محمد، التي تعاني من مرض السكر.

واستعرضت الإعلامية عزة مصطفى، حالة إنسانية لطفلة تدعى "حلا محمد" تبلغ من العمر 9 سنوات، تعاني من الإصابة بمرض السكر، بالإضافة إلى اضطرابات ومضاعفات في مستوى السكر.

ومن جانبها، وجهت هبة صقر، والدة الطفلة حلا محمد، الشكر إلى رئيس الجمهورية على استجابته لتوفير «مضخة»، من أجل علاج ابنتها، مؤكدة أنها حلمت بالرئيس السيسي مرتين، وهذه إشارة من ربنا لكي يساعدهم في علاج ابنتها.

علاج طفل يعاني من التجلط في الشريان

وفي 5 مايو، وجّه الرئيس السيسي بعلاج طفل يعاني من التجلط في الشريان الرئوي، بعدما قامت الإعلامية عزة مصطفي بعرض الحالة على شاشة «صدي البلد» وأنه يحتاج إلى المساعدة وعجز أسرته عن تكفل مصاريف العلاج.

وأكد الرئيس بالتكفل بعلاج الطفل مصطفي، والذي أُصيب بتجلط في الشريان الرئوي وارتفاع ضغط الدم، وإجراء كافة التحاليل اللازمة، والفحوصات الكاملة على نفقة الدولة.

علاج الطفل يوسف سامي

وفي الأول من مايو وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج الطفل يوسف سامي، من محافظة الدقهلية، الذي يعاني من مرض الصرع.

يأتي ذلك بعدما استعرضت الإعلامية عزة مصطفى حالة إنسانية لطفل يدعى «يوسف سامي» يبلغ من العمر 10 سنوات من محافظة القليوبية، ويعاني من الإصابة بمرض الصرع، مما يسبب تشنجات قد تؤدي بحياته.

وكانت تكلفة العلاج الشهرية لحالة يوسف أكثر من 3 آلاف جنية في الشهر الواحد، وأسرته غير قادرة على توفير هذه المبلغ شهريا، حيث تكفلت الدولة بعلاجه على نفقتها بتوجيهات من الرئيس السيسي.

علاج شاب يعاني من التهابات الحبل الشوكي

وفي مارس الماضي استجاب الرئيس السيسي، لعلاج شاب يعاني من التهابات الحبل الشوكي.

ومن جهتا وجهت والدة الشاب ياسر المريض بالتهابات الحبل الشوكي، الشكر إلى الرئيس السيسي، قائلة "ربنا يديله الصحة ويعينه ويقويه"، مختتمة "فرحت باستجابة الرئيس السيسى، وربنا يعينه على تحمل المسئولية ويقويه".

علاج شاب يعاني من مرض الفشل الكلوي

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، على تحمل نفقات علاج شاب يدعى "هادي محمدي"، من منطقة المطرية، من مرض الفشل الكلوي، وتحمل نفقات جهاز زواج شقيقة الشاب.

وعلق محمدي والد الطفل هادي المصاب بالفشل الكلوي، على استجابة الرئيس السيسي للتكفل بعلاج ابنه، وكذلك بجهاز ابنته والذي اضطر لبيعه بسبب نفقات علاج ابنه، قائلًا: “الرئيس السيسي ربنا يخليه ويقويه على مصر ويواصل الإنجازات التي يقوم بها في مصر”.