الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضربته بالشيشة.. سعد الصغير يستغيث بالشرطة لإنقاذه من زوجته برلنتى عامر

سعد الصغير وبرلنتي
سعد الصغير وبرلنتي

شهد ملهى ليلي بمنطقة الهرم، فضيحة جديدة للمطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته عرفيًا برلنتي عامر، حيث اتهمها بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بجرح قطعي في الرأس قائلًا: "ضربتني بالشيشة في دماغي". 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الهرم بحضور المطرب الشعبي سعد الصغير إلى ديوان القسم، مستغيثا من زوجته عرفيًا برلنتي عامر لتعديها عليه بالضرب، وأفادت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعقيد هاني الحسيني، مفتش مباحث الهرم، أنه أثناء غناء سعد الصغير في ملهى ليلي ووقوفه على المسرح فوجئ بدخول زوجته برلنتي عامر في حالة غضب وصعدت أعلى المسرح وتعدت عليه بالضرب أمام المتواجدين. 

 

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إلي أين وصلت التحقيقات في اتهام سعد الصغير وبرلنتي عامر بالتعدي على طليقته؟

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سعد الصغير يشارك في انتخابات نقابة المهن الموسيقية ويدعم مصطفى كامل

وأضافت التحريات أنها أصابته في رأسه بعدما تعدت عليه بالضرب بالشيشة - على حد قوله- ما أدى لحدوث جرح في رأسه حتى فض المتواجدون وأفراد الفرقة الاشتباك بينهما، وتوجه لقسم شرطة الهرم محررًا محضرًا بالواقعة بعدما خضع للكشف الطبي وقدم تقريرًا بإصابته ليرفقه بمحضر الشرطة. 

ضربته بالشيشة سعد الصغير سعد الصغير يستغيث برلنتى عامر ملهى ليلي

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