سعد الصغير يشارك في انتخابات نقابة المهن الموسيقية ويدعم مصطفى كامل

شارك المطرب سعد الصغير في انتخابات نقابة المهن الموسيقية التي تجري بمقر نادي الممثلين، حيث يتنافس فيها 32 مرشحا على عضوية 12 مقعدا، وذلك بعد فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب النقيب لمدة 4 سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل.

وعلق مؤخرًا الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، على فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين بالتزكية قائلًا: الشكر لكل أعضاء الجمعية العمومية، على ثقتهم وتقديرهم ليّا وإفساحهم الطريق أمامي رغم القامات الكبيرة التي تملأ النقابة، فأول مرة يحدث في تاريخ انتخابات المهن الموسيقية أن يفوز نقيب بالتزكية.

وأكد أن تلك الثقة وضعت على عاتقه مسؤولية كبيرة، ولن يخذل أعضاء النقابة، لافتًا إلى ملف المعاشات والمرضى وكبار السن على رأس أولوياته.

وأضاف: “النقابة لن تغلق بابها في وجه أحد.. وهذا مبني على الإدارة الجيدة للموارد، ومفيش تهرب، كل شخص عليه حاجة للنقابة تدفع”.