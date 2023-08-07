الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إلي أين وصلت التحقيقات في اتهام سعد الصغير وبرلنتي عامر بالتعدي على طليقته؟

سعد الصغير وبرلنتي
سعد الصغير وبرلنتي

بعد قرابة 3 أشهر مازال اتهام المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي عامر بالاعتداء على سيدة ادعت أنها طليقة المطرب قيد تحقيقات النيابة العامة بالهرم. 

واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ومدى صحة أقوال السيدة "ر.ص" التي قالت أنها كانت متزوجة من المطرب سعد الصغير عرفيا وانفصلت عنه ثم فوجئت به وبزوجته برلنتي عامر يقتحمون منزلها بمنطقة حدائق الأهرام ويعتدون عليها بالسب. 

وكلفت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وقسم شرطة الهرم حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة التي قدمتها طليقة الصغير كونها رصدت دخول وبرلنتي عامر لعقارها. 

وفي أواخر شهر مايو الماضي تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا ضد سعد الصغير وزوجته، برلنتي عامر، تقدمت به طليقته "ر.ص" اتهمت فيه الفنان سعد الصغير وزوجته برلنتي عامر بالتعدي عليها بالسب والقذف.

تابعت مقدمة البلاغ، أن سعد الصغير وزوجته هددها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، وأرجعت مقدمة البلاغ سبب ذلك إلى خلافات سابقة بينهما وطالبت الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته وعدم التعرض لها وحمايتها.

ومن جهته، حرر سعد الصغير محضرا بقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة يتهم فيه طليقته بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي لابتزازه ماليا.

وتوجه محامى سعد الصغير إلى قسم شرطة الهرم وحرر محضرا لموكله يتهم فيه طليقته بنشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبررا ذلك بطلبها مبالغ مالية من سعد الصغير وابتزازه، وأضاف أن المشكو في حقها مطلقة منذ 8 أشهر بعد زواج استمر 4 سنوات.

ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء بالأردن

محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية