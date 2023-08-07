إلي أين وصلت التحقيقات في اتهام سعد الصغير وبرلنتي عامر بالتعدي على طليقته؟

بعد قرابة 3 أشهر مازال اتهام المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي عامر بالاعتداء على سيدة ادعت أنها طليقة المطرب قيد تحقيقات النيابة العامة بالهرم.

واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ومدى صحة أقوال السيدة "ر.ص" التي قالت أنها كانت متزوجة من المطرب سعد الصغير عرفيا وانفصلت عنه ثم فوجئت به وبزوجته برلنتي عامر يقتحمون منزلها بمنطقة حدائق الأهرام ويعتدون عليها بالسب.

وكلفت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وقسم شرطة الهرم حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة التي قدمتها طليقة الصغير كونها رصدت دخول وبرلنتي عامر لعقارها.

وفي أواخر شهر مايو الماضي تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا ضد سعد الصغير وزوجته، برلنتي عامر، تقدمت به طليقته "ر.ص" اتهمت فيه الفنان سعد الصغير وزوجته برلنتي عامر بالتعدي عليها بالسب والقذف.

تابعت مقدمة البلاغ، أن سعد الصغير وزوجته هددها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، وأرجعت مقدمة البلاغ سبب ذلك إلى خلافات سابقة بينهما وطالبت الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته وعدم التعرض لها وحمايتها.

ومن جهته، حرر سعد الصغير محضرا بقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة يتهم فيه طليقته بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي لابتزازه ماليا.

وتوجه محامى سعد الصغير إلى قسم شرطة الهرم وحرر محضرا لموكله يتهم فيه طليقته بنشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبررا ذلك بطلبها مبالغ مالية من سعد الصغير وابتزازه، وأضاف أن المشكو في حقها مطلقة منذ 8 أشهر بعد زواج استمر 4 سنوات.