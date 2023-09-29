الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أعاد لمصر هيبتها.. طوابير أمام الشهر العقاري ببولاق لدعم الرئيس السيسي

توكيلات للرئيس عبدالفتاح
توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة توافد مكثف للمواطنين لليوم الخامس على التوالي عقب أداء صلاة الجمعة، وذلك لعمل توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية مقبلة.

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وعبر المواطنون في منطقة بولاقق أبو العلا عن بالغ شكرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لما قدمه من إنجازات متتالية في كافة المجالات في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من خلال خطة شاملة، وأيضا مكافحة الإرهاب، مركدين حرصهم على دعمه لترشحه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها وسط العالم.

 

الشهر العقاري منطقة بولاق أبو العلا عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي انتخابات الرئاسة 2024

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