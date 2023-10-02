الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بسبب تمثال.. إلغاء مباراة "اتحاد جدة" و"سباهان أصفهان" الإيراني

اتحاد جدة
اتحاد جدة

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، إلغاء مباراة سباهان أصفهان الإيراني واتحاد جدة السعودي، في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان مقررًا أن تنطلق مباراة سباهان أصفهان وضيفه الاتحاد في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

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وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن مراقب المباراة قام بإلغائها، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي حول تحديد موعد جديد للمباراة، أو اعتبار أحد الفريقين منسحبًا.

وانسحب لاعبو اتحاد جدة من المباراة قبل انطلاقها، اعتراضًا على تمثال لشخصية سياسية.

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