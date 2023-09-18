الهلال السعودي يسقط في فخ التعادل مع نافباخور في دوري أبطال آسيا

تعادل الهلال السعودي بصعوبة مع ضيفه الأوزبكي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

توما تاباتادزي افتتح التسجيل لـ نافباخور في الدقيقة 52، من متابعة لتمريرة إسلاموف، مستغلًا غفلة من مدافعي الهلال.

لاعبو الهلال كثفوا محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وتمكنوا من ذلك بهدف في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عن طريق المدافع علي البليهي، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية الرائعة المُرسلة من ميشايل ديلجادو من الجهة اليمنى، مهديًا فريقه نقطة جاءت بعد معاناة.

وبتلك النتيجة، تحصل الهلال ونافباخور على أول نقطة لهما في البطولة، ليحتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب في المجموعة الرابعة.

وشهد التشكيل مشاركة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أساسيًا لأول مرة مع الهلال، حيث جاوره في الهجوم مواطنيه مالكوم، ميشايل وأمامهم ميتورفيتش.

يُذكر أن نساجي مازاندران الإيراني كان قد فاز على مومباي سيتي الهندي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات ذات المجموعة.

تشكيل الهلال.. نيمار أساسيًا لأول مرة أمام نافباخور الأوزبكي

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمي : محمد العويس

خط الدفاع : عبدالحميد سعود ، علي البليهي ، حسان تمبكتي ، الشهراني ياسر

خط الوسط : سلمان الفرج ، روبن نيفيز ، ميشايل

خط الهجوم : مالكوم ، نيمار ، ميتروفيتش

واعتلى فريق الهلال صدارة الدوري السعودي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه الرياض 6 -1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من المسابقة.

وشهدت هذه المباراة مشاركة البرازيلي نيمار في الدقيقة 63 لأول مرة مع الهلال عقب انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم، محققا انتصاره الخامس هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة.