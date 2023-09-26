الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الرياضية: بنزيما يغيب عن اتحاد جدة 3 مباريات ويعود قبل مواجهة الأهلي

كريم بنزيما
كريم بنزيما

أفاد تقرير صحفي بفترة غياب الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي عن الفريق بعد إصابته بالأمس.

وأعلن نادي اتحاد جدة في بيان رسمي نشره أمس الاثنين عن تعرض بنزيما لإصابة في الفخذ وتأكد غيابه لمدة 7 أيام.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن بنزيما سيكون جاهزا قبل مواجهة الأهلي المقرر لها يوم 6 أكتوبر المقبل في قمة مباريات المرحلة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وتعرض بنزيما لإصابة عضلية مفاجئة في الفخذ اليمنى قبل المباراة المرتقبة أمام الخلود اليوم الثلاثاء في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

بنزيما يغيب عن 3 مباريات

وسيغيب النجم الفرنسي عن صفوف الاتحاد في 3 مباريات أولها المباراة أمام الخلود، ثم مباراتي الفريق أمام الفيحاء في الدوري وأمام سباهان أصفهان الإيراني يوم الاثنين المقبل في دوري أبطال آسيا.

وشارك بنزما في 6 مباريات من أصل 7 خاضها الاتحاد في الدوري هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وانضم بنزيما لريال مدريد قادمًا من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009؛ وشارك في 648 مباراة وسجل 354 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد من أصل 802 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 423 هدفًا وصنع 194 لزملائه.

وبدأ بنزيما مسيرته ضمن صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي تحت 19 عامًا، وصعد للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2005، وقضى 4 مواسم مع النادي قبل الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني.

ومثل بنزيما المنتخب الفرنسي في مختلف المراحل العمرية، كما شارك في 97 مباراة بقميص المنتخب الأول وسجل 37 هدفًا وصنع 20 لزملائه، ولديه لقب لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

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