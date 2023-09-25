الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: اتحاد جدة يستعيد "بنزيما" قبل مواجهة الخلود فى كأس خادم الحرمين

كريم بنزيمة
كريم بنزيمة

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، من المشاركة مع فريقه في مباراة أمام فريق الخلود، في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، وفقًا لمصادر خاصة، أن كريم بنزيما، أبدى جاهزيته لمواجهة الخلود، في الرس، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تعافيه من الوعكة الصحية وغيابه عن آخر مواجهتين.

 

مواجهة الاتحاد

وكان بنزيمة، قد غاب عن مواجهة فريقه الاتحاد، أمام الفتح، في الجولة السابعة لدوري روشن، وذلك بداعي الإصابة. 

وانضم كريم بنزيما، إلى صفوف اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وسجل النجم الفرنسي – البالغ من العمر 35 عامًا – 6 مباريات سجل خلالها 3 أهداف، وصنع تمريرتين حاسمتين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، يسعى لتجهيز البرازيلي إيجور كورونادو لمواجهة الفيحاء في الجولة الثامنة من دوري روشن، الجمعة المقبل، بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية ومواصلة برنامجه العلاجي الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة، أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، يواصل برنامجه التاهيلي بعد تعرضه لإصابة في الكتف. 

ويحتل اتحاد جدة، صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة، جمعهما من 6 انتصارات، مقابل تعادل وحيد.

كريم بنزيمة اتحاد جدة كأس خادم الحرمين الخلود دوري روشن ريال مدريد

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