الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخميس.. انطلاق المؤتمر الأورومتوسطي الدولي الثامن لعلوم الحياة والصيدلة والطب الحيوي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ينطلق يوم الخميس المقبل، المؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الدولي الثامن لعلوم الحياة والصيدلة والطب الحيوي، والذي تنظمه الجمعية العلمية لعلوم وبحوث الحياة برئاسة الدكتور أشرف عبد السلام خليل، بالتعاون مع  مؤسسة بأيونات للعلوم والتنمية والابتكار، والمجلس العلمي الأورومتوسطي واللجنة الاستشارية الدولية، خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

يناقش المؤتمر أحدث التطورات والاكتشافات في مجالات علوم الحياة والصيدلة والطب الحيوي على المستوى الدولي والإقليمي، منها الطب التجديدي وهندسة الأنسجة المعتمدة على المواد النانومترية، والطب النانومتري، والمواد الحيوية النانومترية، والتكنولوجيا الحيوية.

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كما يتطرق المؤتمر إلى التغذية الإكلينيكية والسمنه والسكر، والأغذية الوظيفية والصحية والصحة العامة، وتصميم الأدوية وتوصيلها إلى جانب الكواشف الحيوية ومستحضرات التجميل النانوية والمواد الحافظة الحيوية والبروبيوتيك والميكروبيولوجيا الزراعية وميكروبيولوجيا الكائنات البحرية، الطحالب والفطريات، العقاقير، السميات وكيمياء النباتات الطبية والعطرية وغيرها من المحاور.

التخصصات ذات الصلة

ويستهدف المؤتمر الأطباء والصيادلة والعلميين والزراعيين والبيطريين والأساتذة والباحثين المهتمين بالمجالات والتخصصات ذات الصلة بمحاور المؤتمر، وكذلك طلاب الجامعات وطلاب الدراسات العليا المهتمين بالمجالات المختلفة لعلوم الحياة والصيدلة والطب الحيوي.

وتشمل فعاليات المؤتمر عدَّة جلسات تضم نخبة متميزة من العلماء والخبراء من مختلف جامعات العالم، إلى جانب حلقات المناقشة المتخصصة للأوراق البحثية، وأيضا حلقة مسابقة لأفضل ملصق علمي في حلقة الملصقات العلمية لشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا.

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ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر الأورومتوسطي بمشاركة علماء وخبراء من مصر على رأس ذلك "جامعة عين شمس، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، المركز القومي للبحوث، جامعة مصر الدولية، الجامعة البريطانية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أسيوط"، ومن الولايات المتحدة الأمريكية "جامعة ديلوير، ومستشفى أغوستا، وجامعة تينيسي"، ومن بلغاريا "جامعة صوفيا"، ومن إنجلترا "جامعة أكسفورد"، ومن الهند "جامعة مومباي"، بالإضافة إلى الهيئة البحثية الإيطالية.

برامج علوم النانو

ومن أبرز المتحدثين فى المؤتمر البروفيسور إبراهيم الشربيني أستاذ النانوتكنولوجي والرئيس المؤسس لبرامج علوم النانو (علوم النانو الطبية، كيمياء النانو، فيزياء النانو، التكنولوجيا الحيوية النانوية) ومدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي لديه أكثر من 250 بحثًا ومقالًا علميًا في دوريات علمية عالمية ورصينة، وكذلك الدكتورة سناء عيسى أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية في كلية الطب بجامعة عين شمس، والتي تشغل منصب مقرر لجنة الكيمياء الحيوية الطبية لترقية أعضاء هيئه التدريس بالجامعات المصرية.

ويهتم المؤتمر بالخروج بتوصيات مهمة قابلة للتطبيق وتحقيق الاستفادة الكاملة من جلسات المؤتمر وتوطيد العلاقات بين قطاعي البحث العلمي بجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، وبين الصناعة.

ومن المقرر أن يتم اختيار بعض الأبحاث المميزة للنشر في مجلة علمية دولية مصنفة.

ويتم الاشتراك في المؤتمر وتقديم ملخصات الأبحاث باللغة الإنجليزية عبر الدخول على موقع المؤتمر(www.bionats.org )، وملء الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك مع مراعاة أتباع التعليميات الخاصة بكتابة الملخصات تبعا للنموذج الموجود بالموقع.

المؤتمر الأورومتوسطي الدولي علوم الحياة الصيدلة الطب الحيوي التغذية الإكلينيكية

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