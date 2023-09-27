كيف تحصل المرأة على التغذية الكافية؟.. اتبع هذه العادات الصحية

مع خروج عدد كبير من النساء الآن للعمل للمساهمة في الاستقرار المالي للأسرة؛ أصبح لساعات العمل الطويلة في المكتب، ورعاية الأسرة، وتخطي وجبات الطعام، وتناول الطعام غير الكافي من حيث الكمية والتغذية وإهمال صحتهم، أمور لها تأثيرها، حيث تتأثر العادات الغذائية بشكل كبير بالثقافة والعرق والموقع الجغرافي، بينما يؤثر الوضع الاقتصادي الإضافي أيضًا على إمكانية الوصول إلى الأطعمة المختلفة، لكن صحة المرأة لا يتم تحديدها فقط من خلال الرقم الموجود على ميزان الوزن ولكن أيضًا من خلال غياب نقص التغذية والأمراض.

ليس سراً أن التغذية تلعب دوراً حاسماً في رفاهية المرأة بشكل عام، حيث توفر لها الأساس لحياة صحية ومرضية، لذا، لضمان التغذية الكافية، يجب على المرأة اعتماد نهج غني بالمعلومات وشامل يشمل جوانب مختلفة من جسدها. ، والصحة العقلية والاجتماعية.

• قم بموازنة وجباتك مع نظام غذائي متنوع: قم بتضمين الأطعمة من هذه المجموعات الغذائية - الحبوب/الحبوب/الدخن، البقول/الدال/البقوليات، البيض/اللحوم/الأسماك، الحليب/منتجات الألبان، الفواكه والخضروات والدهون/الزيوت الصحية. سيضمن ذلك حصول جسمك على جميع العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والألياف بالكميات المطلوبة.

• لا تفوت وجبة الإفطار: البيض والحليب والشوفان، إدلي/دوسا، شطيرة الخضار، دال/خضار باراثا، خضار بوها/أوبما توفر مزيجًا من البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات.

• تناول حفنة من المكسرات عند الجوع في منتصف الصباح أو أثناء تناول وجبة خفيفة. المكسرات غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات والفلافونويد ومضادات الأكسدة والمعادن.

• رطب جسمك بتناول نيمبو باني أو ماء جوز الهند أو اللبن أو الشاي الأخضر بدلاً من الشاي أو القهوة أو المشروبات الغازية.

• تجنب اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والمعبأة والمقلية والحلوة والكحوليات للابتعاد عن الأمراض المزمنة.

• قم بإضافة الأطعمة الغنية بالحديد مثل الخضار الورقية الخضراء، والتمر، والسمسم الأسود، والمشمش، والكشمش الأسود، والكينوا، والبقوليات، والقطيفة، والحبوب الكاملة والشوكولاتة الداكنة لتحسين مخزون الحديد ومستويات الهيموجلوبين.

• تناول على الأقل ثمرتين من الفاكهة و3-4 حصص من الخضار يومياً.

• قم بتضمين الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د مثل اللوز والحليب ومنتجات الألبان والخضار الخضراء والبقوليات والأسماك والبذور الزيتية والبيض والمكملات الغذائية ويساعد الكالسيوم وفيتامين د في تحسين صحة العظام واستشفاء العضلات وزيادة المناعة..

وفي حديثها عن التغذية الكافية وما إذا كان الأكل الصحي يقتصر فقط على السعرات الحرارية الكافية، كشفت أن الأكل الصحي يعني تضمين جميع المجموعات الغذائية والحبوب والبقول والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والدهون والزيوت في الأجزاء الصحيحة مع التخلص الواعي من الأطعمة المصنعة.

• الحبوب والبقول: تشمل الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني والقمح الكامل والجوار والباجرا والنتشني والشوفان والعدس والبقول، بنسبة تصل إلى 55-60% من استهلاكك اليومي لأنها مصادر رئيسية للطاقة للأنشطة اليومية.

• الفواكه والخضروات: تناول حصتين من الفواكه وما لا يقل عن 4 حصص من الخضروات لتلبية الاحتياجات اليومية من المغذيات الدقيقة والألياف وبالتالي منع الالتهاب ولكن مع زيادة مستويات الطاقة.

• البروتين: البقوليات والبقول وفول الصويا ومنتجات الصويا ومنتجات الألبان في حالة اتباع نظام غذائي نباتي، والبيض واللحوم والأسماك والدواجن في حالة اتباع نظام غذائي غير نباتي لتعويض الاحتياجات اليومية وكذلك تآكل الجسم. جسم.

• الألبان: يعتبر الحليب ومنتجاته من المصادر الغنية بالكالسيوم وفيتامين د3، مما يساعد في الحفاظ على أسنان وعظام قوية ويمنع الإصابة بهشاشة العظام على المدى الطويل. اختر منتجات الألبان قليلة الدسم بدلًا من منتجات الألبان العادية كاملة الدسم.

اهتم بتناول الدهون في غذائك الصحي

• الدهون: ليست كل الدهون سيئة. ينبغي استهلاك أوميغا 3 وMUFA؛ المصادر الطبيعية لهذه هي زيت الكانولا والفول السوداني وزيت عباد الشمس وزيت بذور الكتان والمكسرات (اللوز والجوز على النحو الموصوف). تناول الأطعمة الغنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA) مثل البقوليات. قلل من استهلاك الأطعمة السريعة الجاهزة للأكل، والمخبوزات، والأطعمة المصنعة المحضرة بالدهون المهدرجة. وينبغي تجنب استخدام الدهون والزيوت المعاد تسخينها. استخدم الدهون والزيوت باعتدال واستهلك أنواعًا مختلفة من الأطعمة للحصول على نسبة جيدة من جميع الأحماض الدهنية للحصول على فوائد صحية مثالية.

• الملح: طور ذوقك تجاه الأطعمة/الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الملح. الحد من تناول الأطعمة المحفوظة والمعالجة مثل الباباد والمخللات والصلصات والكاتشب والبسكويت المملح ورقائق البطاطس والجبن والأسماك المملحة.