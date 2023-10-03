هل غيرت الصين حركة التجارة العالمية؟.. باحث اقتصادي يوضح

كشف فيناي كمار، الباحث الاقتصادي، مدى تغيير الصين لحركة التجارة العالمية، قائلًا: "كان هناك مقولة تُقر بأن من يسيطر على البحار سيسيطر على العالم أجمع".

مبادرة الحزام والطريق

وأضاف فينار كمار خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ذلك له انعكاس على الخطوات الصينية من خلال مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي من خلالها تسعى الصين لمحاولة الوصول إلى ما يقرب من مائة دولة، وفقًا لإحصائيات 2023، حيث إن لديها اتفاقات مع حوالي 153 دولة بالعالم، بالإضافة إلى ذلك إرساء بعض الموانيء وشبكة من الطرق المتكاملة من أجل أن يكون لديها القدرة على الهيمنة والسيطرة على بعض المناطق الاستراتيجية في العالم.