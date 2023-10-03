الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مبادرة الحزام والطريق".. واشنطن تتحدى طموحات الصين التجارية (فيديو)

أمريكا والصين
أمريكا والصين

عرض برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان "مبادرة الحزام والطريق.. واشنطن تتحدى طموحات الصين التجارية". 

تحديات واجهت “مبادرة الحزام والطريق”

بعد مرور عشر سنوات على إعلان مبادرة الحزام والطريق، تواجه المبادرة تحديات كبيرة؛ أبرزها التنافس الأمريكي والصيني، وما زالت هناك تحديات كثيرة تواجهها المبادرة عالميًا، منها الصراع الغربي لمنع سيطرة الصين على الاقتصاد العالمي، وكذلك إضعاف الصين اقتصاديًا عن طريق إنشاء مشروعات بديلة لمبادرة الحزام والطريق، مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وروما. 

ويبقى التحدي الأكبر، هو أن تحمّل أعباء الدين من أهم عوائق المشروع الذي سيشهد 12 بلدًا من البلدان الثلاثة والأربعين المنخفضة والمتوسطة الدخل، وذلك بعد تدهور آفاق قدرتها على تحمّل أعباء الدين في المدى المتوسط.

برنامج المراقب مبادرة الحزام والطريق ​​الاقتصاد العالمي الصين الممر الاقتصادى

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