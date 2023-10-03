الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

يبيع الهيروين على المدمنين.. حبس ديلر مخدرات القطامية 4 أيام

هيروين
هيروين

أصدرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم قرارا يقضي بحبس تاجر مخدرات في اتهامه بترويج الهيروين على عملاءه من المدمنين 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وأقرّ المتهم تفصيليًا أمام جهات التحقيق المختصة بحيازته للهيروين بقصد ترويجه على عملاءه لتحقيق أرباح غير مشروعة من حصيلة تجارته.

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ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش فى القاهرة

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة القطامية، تفيد قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

عقب التأكد من صحة المعلومات من خلال التحريات التي أجراها ضباط مباحث القطامية، تم إصدار إذن من النيابة العامة،، وبإعداد الأكمنة اللازمة، نجح رجال المباحث في ضبط المتهم  وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

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تم اقتياد المتهم للقسم وبمواجهته أمام ضباط مباحث القطامية، بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

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