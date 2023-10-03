الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط مخدرات بـ1.3 مليون جنيه فى الجيزة

مخدرات
مخدرات

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي في الجيزة، يخصصون نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة. وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية لأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجار المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد إجراميين بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارة بؤرة إجرامية في دائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بعد تنظيم الإجراءات، تم ضبطهم وبصحبتهم 5 متعاطين ومدمنين يترددون على البؤرة، 3 منهم لديهم سوابق جنائية. وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس بوزن 15 كيلوجراما، كمية من مخدر البودر "الحشيش الاصطناعي"، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الآيس "الشابو"، دراجة نارية بدون لوحات، 5 أسلحة بيضاء، ميزان حساس، ومبلغ مالي.

وبعد مواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المذكور.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 1,323,000 مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرين ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تشكيل عصابي المواد المخدرة وزارة الداخلية عناصر إجرامية

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