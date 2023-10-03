الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بالنصب على راغبي العمل بالخارج في الجيزة

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بالنصب على راغبي العمل بالخارج فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل متهم بالاحتيال على عدد من الأشخاص، بعد إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورطه في النصب على عدد من المواطنين، والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واعترف المتهم بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

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القبض على المتهم بالنصب على راغبي العمل بالخارج في الجيزة

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