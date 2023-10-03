الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مستريحين نصبوا على مواطنين في 4 ملايين جنيه بسوهاج والغربية

ضبط مستريحين
ضبط مستريحين

نجحت الداخلية في ضبط (مدرس له معلومات جنائية - مقيم بسوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره (1،500،000 مليون جنيه) بدعوى توظيفها لهـم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (صاحب شركة مقاولات - مقيم بالغربية) لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره (2،000،000 مليون جنيه) بدعوى توظيفها لهـم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وتمكنت الجهود من ضبط (حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية" - مقيم بالمنيا) لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم -على خلاف الحقيقة- واستيلائه على مبلغ مالي قدره (150،000 ألف جنيه) من (سيدة- مقيمة بالقاهرة) تحت ذات الزعم.

وبمواجهة المتهمين أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

الداخلية سوهاج الاستثمار العقاري النصب والاحتيال الغربية

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