الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش فى القاهرة

مخدرات
مخدرات

نجحت  الداخلية في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بطريق القاهرة الإسماعيلية.. وبحوزتهـم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجراما- مبلغ مالــى).

بمواجهتهـــم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الداخلية مخدر الحشيش وزارة الداخلية مكافحة الجريمة الحالة الأمنية

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