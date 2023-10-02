الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص لحيازته مخدرات وتعديه على عامل بالقاهرة

مخدرات
مخدرات

نجحت وزارة  الداخلية في ضبط سائق بالقاهرة لحيازته سلاح نارى ومواد مخدرة وتعديه على عامل وإحداث إصابته.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل أحذية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) مصاب بطلق نارى.

وبالفحص وسؤاله قرر بأنه لدى توجهه لدائرة القسم مستقلًا سيارة أجرة قيادة "آخر" لمقابلة (أحد الأشخاص) لتسوية بعض الخلافات المالية بينهما -حدثت بينه وبين الأخير مُشادة كلامية - تطورت لقيام ذلك الشخص بإطــــلاق عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزتـــه تجاهه، مما أسفر عن إصابته المشار إليها وتلفيات بالإكصدام الخلفى للسيارة ولاذ بالفـــرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيارة التى كانت بحوزة المشكو فى حقه "مستأجرة" وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مُستقلًا السيارة المشار إليها وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات) وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة وكمية من مخدر الحشيش وزنت ٤ كيلو جرام - مبلغ  مالى).

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

 بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالية المضبوطة من متحصلات تجارته غير المشروعة. 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية وزارة الداخلية قسم شرطة النزهة مديرية امن القاهرة قسم شرطة الشرابية

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