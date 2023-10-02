آخر أخبار حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. المحافظ يطمئن على حالة المصابين

زار اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، المصابين بحريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي اندلع في ساعات مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

واطمأن المحافظ على الوضع الصحي لهم، موجهًا بتوفير كل سُبل الرعاية الطبية من أطقم العمل بمجمع الإسماعيلية الطبي، والذي استقبل حالات المصابين جراء الحريق، حيث تنوعت الإصابات ما بين حالات اختناق وحروق، وتم خروج عدد من حالات الاختناق البسيطة فور تلقيهم الإسعافات الأولية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد تلقى بيانًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فور حدوث الحريق، وعلى الفور توجه لمكان الحادث؛ لمتابعة سير إجراءات إطفاء الحريق من قِبَل الحماية المدنية، وتواجد سيارات الإسعاف لسرعة إنقاذ المصابين وتلقيهم الإسعافات الأولية.

رافق المحافظ المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والسكرتير العام للمحافظة ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية وعدد من القيادات التنفيذية.

وصل فريق من الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بمديرية أمن الإسماعيلية.

ونجحت سيارات قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق هائل اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشهدت مستشفيات محافظة الإسماعيلية حالة من التأهب؛ لاستقبال مصابي الحريق.

ورفعت المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ القصوى لاستقبال أي مصابين من الحريق.

وقال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية العامة بالإسماعيلية، إن جميع مستشفيات الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى، وتوجهت كل الأطقم الطبية في الطوارئ للتعامل الفوري مع أي حالات.

فيما رفعت المستشفيات التابعة لجامعة قناة السويس حالة الطوارئ القصوى لاستقبال المصابين، واستدعت المستشفيات الجامعية الأطباء بسرعة للتعامل مع أي مصابين قد يصلوا للمستشفى.

كما رفعت مستشفيات مديرية الصحة حالة الطوارئ القصوى، ووجه الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أقسام الطوارئ بالمستشفيات بسرعة التعامل مع المصابين وإجراء ما يلزم لهم على الفور.

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

فيما دفعت هيئة قناة السويس بعدد من سيارات الإطفاء، للمشاركة في السيطرة على الحريق.

وكان حريق هائل اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في مديرية أمن الإسماعيلية، فيما انتقل عدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من مبنى المديرية.

ونجحت قوات التدخل السريع في إنقاذ عدد من الموجودين في مديرية أمن الإسماعيلية من الضباط والجنود، بينما أصيب عدد من الموجودين في المديرية بحالات اختناق، وتم نقلهم عبر الإسعاف للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية