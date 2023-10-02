كيف تعاملت الشبكة الوطنية للطوارئ مع حريق مديرية أمن الإسماعيلية؟

كشفت الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

وأشارت الشبكة، في بيان، اليوم الإثنين، إلى ورد إخطار مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالإسماعيلية، بنشوب حريق داخل مديرية أمن الإسماعيلية، وتم إخطار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإقليم، بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وأمر برفع حالة استعداد جميع مقدمي خدمات الطوارئ بمركز السيطرة الاقليمى بالمحافظة ومتابعة الحادث وتوجيه كافة الدعم خلال مكافحة الحريق.

تنسيق بين الجهات المعنية

وتوجه المحافظ إلى مكان الحادث ومعه القيادات التنفيذية للمحافظة، وأشرف بنفسه على إدارة الأزمة من أمام مبنى مديرية الأمن.

كما دُفع بعدد 2 راصد بأجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ لمتابعة الحادث ونقل الصورة فيديو إلى غرفة عمليات الشبكة الوطنية، وجارٍ حصر الخسائر كما ورد بيانات المصابين إلكترونيا من منظومة فرع هيئة الإسعاف.

الحالة الصحية للمصابين في حريق مديرية الأمن

ولفتت إلى خروج 7 حالات من المستشفى للتحسن، ويتلقى باقي المصابين العلاج في المجمع الطبي بالإسماعيلية.

وبتنسيق محلي بين المراكز والمديريات، وبتنسيق إقليمي بامكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة:

- الدفع بعدد (13) سيارة إطفاء محافظة الإسماعيلية

- الدفع بعدد (3) سيارات إطفاء هيئة قناه السويس

- الدفع بعدد (3) سيارات إطفاء قوات مسلحة

- الدفع بعدد (17) سيارة إسعاف محافظة الإسماعيلية

- الدفع بعدد (3) سيارة إسعاف هيئة قناه السويس

- وصول عدد (2) طائرة إطفاء

- التواصل مع مدير أزمات بورسعيد وقام بدفع عدد (5) سيارة إطفاء للدعم.

- التواصل مدير أزمات محافظة السويس وقام بدفع عدد (5) سيارة إطفاء منهم عدد (2) سيارة مزودة بسلم.

- التواصل مع مدير أزمات محافظة الشرقية وقام بدفع عدد (3) سيارة إطفاء منهم عدد (2) سيارة مزودة بسلم.

- تعبئة عدد (3) ونش عملاق من الجهات المدنية لمعاونة ونش إنقاذ الحماية المدنية محافظة الإسماعيلية لإنقاذ الجنود الموجودين أعلى المبنى.

- احتواء الحريق والسيطرة عليه ويتم الآن استكمال عملية التبريد وجار المتابعة.