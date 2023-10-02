الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على 90% من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية وسيارات المطافئ على 90% من حريق اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

فيما نجحت قوات التدخل السريع في إنقاذ عدد من الموجودين في مديرية أمن الإسماعيلية من الضباط والجنود، من الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بمبنى المديرية.

وأصيب عدد من الموجودين في مديرية أمن الإسماعيلية بحالات اختناق، وتم نقلهم عبر الإسعاف للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد كبير من السيارات لإنقاذ المصابين.

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ القصوى في جميع مستشفيات المحافظة، ومستشفيات هيئة قناة السويس لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

وتواصل قوات الحماية المدنية والإطفاء محاولات السيطرة على الحريق وإخلاء الموجودين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات، وذلك بعد نشوب حريق فى المبنى.

وكان قد نشب حريق فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وتلقت إدارة الحماية المدنية إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وشهدت مستشفيات محافظة الإسماعيلية حالة من التاهب؛ لاستقبال مصابي الحريق الذي اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ورفعت المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ القصوى لاستقبال أي مصابين من حريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمديرية أمن الإسماعيلية.

وقال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية العامة بالإسماعيلية، إن جميع مستشفيات الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى، وتوجهت كافه الأطقم الطبية في الطوارئ للتعامل الفوري مع أي حالات.

فيما رفعت المستشفيات التابعة لجامعة قناة السويس حالة الطوارئ القصوى لاستقبال المصابين، واستدعت المستشفيات الجامعية الأطباء بسرعة التعامل مع أي مصابين قد يصلوا للمستشفى.

كما رفعت مستشفيات مديرية الصحة حالة الطوارئ القصوى، ووجه الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أقسام الطوارئ بالمستشفيات بسرعة التعامل مع المصابين وإجراء ما يلزم لهم على الفور. 

 

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