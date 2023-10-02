"إكسترا نيوز": الإصابات فى حريق الإسماعيلية طفيفة.. وعلم مصر لم تمسسه النار

أفاد عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، بأن الإصابات الناجمة عن حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية معظمها طفيف، ما يؤكد أن التأثير السلبي كان من نصيب مبنى المديرية فقط، مضيفًا أن عمليات التبريد ما زالت مستمرة حتى اللحظة، مشيدًا بالإمكانيات الكبيرة التي تملكها القوات المسلحة وهيئة قناة السويس.

وأضاف الغنام، خلال مداخلة هاتفية من موقع الحادث، أن هناك 26 إصابة منها 2 فقط تعرضت للحريق، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لـ11 من أفراد الأمن بموقع الحادث، وتحركوا بعد تلقى الإسعافات الأولية.

وأكد المراسل الفضائية أن هناك احترافية في التعامل مع الحريق في وقت قياسي للغاية، رغم وجود ذخائر ومعدات داخل المبنى خاصة بطبيعة العمل.

وأشار المراسل إلى أن الحريق جاء على غالبية المبنى، إلا علم مصر الذي لم تمسسه النار.

قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ونجحت سيارات المطافئ وقوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق هائل اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وشهدت مستشفيات محافظة الإسماعيلية حالة من التأهب لاستقبال مصابي الحريق.