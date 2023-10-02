الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز": وصول فريق هندسى تابع لـ"الداخلية" إلى موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

الداخلية
الداخلية

رصد عوض غنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، آخر مستجدات حريق مديرية أمن الإسماعيلية، قائلًا، إن فريقا هندسيا تابعا لوزارة الداخلية وصل إلى موقع الحريق. 

وأضاف مراسل الفضائية، خلال مداخلة هاتفية من موقع الحادث، أن المباني المجاورة لمديرية أمن الإسماعيلية لم تتضرر. 

وأفاد المراسل بأن أغلب الإصابات الناجمة عن الحريق طفيفة. 

قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ونجحت سيارات المطافئ وقوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق هائل اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وشهدت مستشفيات محافظة الإسماعيلية حالة من التأهب لاستقبال مصابي الحريق.

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