"30 سيارة إسعاف وحالات المصابين".. التفاصيل الكاملة لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

تصدرت حادثة مديرية أمن الإسماعيلية محركات البحث الأولى على جوجل، وذلك عقب تعرضها للحريق صباح اليوم الإثنين.. فى هذا السياق ترصد “الدستور” القصة الكاملة لحريق مديرية الأمن فى محافظة الإسماعيلية.

بداية القصة

بدأت القصة عندما نشب حريق فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران، وتم إخطار الحماية المدنية بالإسماعيلية باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

إجراءات وزارة الصحة

وأعلنت وزارة الصحة عن رفع الاستعدادات الخاصة بها بشأن حريق مديرية الأمن فى الإسماعيلية، حيث دفعت وزارة الصحة بـ30 سيارة إسعاف لموقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

عدد المصابين

كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل حالة المصابين في حادث حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، حيث قدمت سيارات الإسعاف خدماتها الإسعافية لـ12 مصابًا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منها 24 حالة اختناق وحالتا حروق، كما تم خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.

وزير الداخلية يتفقد موقع الحادث

تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية موقع حريق هائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية لمتابعة جهود السيطرة على الحريق والموقف الأمني.

وحسب آخر الإحصائيات، فقد ارتفع عدد مصابي حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية إلى 41 شخصًا جراء الحريق الهائل، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.