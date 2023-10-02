الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسلة "إكسترا نيوز" ترصد آخر مستجدات حريق مديرية أمن الإسماعيلية

مديرية أمن الإسماعيلية
مديرية أمن الإسماعيلية

رصدت أسماء خليل، مراسلة إكسترا نيوز، آخر مستجدات حريق مديرية أمن الإسماعيلية، قائلة: إن المباني المحيطة بالمديرية لم تتضرر من الحريق.

وأضافت خليل، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن قوات الدفاع المدني بالتعاون مع القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على الحريق، واستمرار عملية التبريد للمبنى بالكامل من الداخل والخارج.

وأشارت إلى أن الحريق اندلع في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم، ورفعت وزارة الصحة حالة الاستعداد بجميع مستشفيات الإسماعيلية لاستقبال المصابين جراء الحريق.

وتابعت: المسعفون تمكنوا من نقل ٢٦ حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منها ٢٤ حالة اختناق، كما أعلنت وزارة الصحة عن خروج ٧ أشخاص من المصابين بعد تلقي الخدمة الصحية وتحسن حالتهم بالكامل.

اكسترا نيوز حريق مديرية أمن الاسماعيلية قوات الدفاع المدني وزارة الصحة

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