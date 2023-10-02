الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

امتثل 12 من مصابي حريق مديرية الإسماعيلية إلى الشفاء، فور نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق.

رفع حالة الطوارئ القصوى لاستقبال مصابي الحريق

ورفعت المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ القصوى لاستقبال أي مصابين من الحريق، كما رفعت مستشفيات مديرية الصحة حالة الطوارئ القصوى، ووجه الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أقسام الطوارئ بالمستشفيات بسرعة التعامل مع المصابين وإجراء ما يلزم لهم على الفور.

كما رفعت المستشفيات التابعة لجامعة قناة السويس حالة الطوارئ القصوى لاستقبال المصابين، واستدعت المستشفيات الجامعية الأطباء بسرعة للتعامل مع أي مصابين قد يصلوا للمستشفى.

وقال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية العامة بالإسماعيلية، إن جميع مستشفيات الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى، وتوجهت كل الأطقم الطبية في الطوارئ للتعامل الفوري مع أي حالات.

ونجحت سيارات المطافي وقوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق هائل اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

فيما دفعت هيئة قناة السويس بعدد من سيارات الإطفاء للمشاركة في السيطرة على الحريق.

وكان حريق هائل اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في مديرية أمن الإسماعيلية، فيما انتقل عدد كبير من من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من مبنى المديرية.

ونجحت قوات التدخل السريع في إنقاذ عدد من الموجودين في مديرية أمن الإسماعيلية من الضباط والجنود، بينما أصيب عدد من الموجودين في المديرية بحالات اختناق، وتم نقلهم عبر الإسعاف للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية