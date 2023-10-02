الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن
حريق مديرية أمن الإسماعيلية

امتثل 12 من مصابي حريق مديرية الإسماعيلية إلى الشفاء، فور نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق.

رفع حالة الطوارئ القصوى لاستقبال مصابي الحريق

ورفعت المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ القصوى لاستقبال أي مصابين من الحريق، كما رفعت مستشفيات مديرية الصحة حالة الطوارئ القصوى، ووجه الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أقسام الطوارئ بالمستشفيات بسرعة التعامل مع المصابين وإجراء ما يلزم لهم على الفور. 

كما رفعت المستشفيات التابعة لجامعة قناة السويس حالة الطوارئ القصوى لاستقبال المصابين، واستدعت المستشفيات الجامعية الأطباء بسرعة للتعامل مع أي مصابين قد يصلوا للمستشفى.

وقال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية العامة بالإسماعيلية، إن جميع مستشفيات الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى، وتوجهت كل الأطقم الطبية في الطوارئ للتعامل الفوري مع أي حالات.

ونجحت سيارات المطافي وقوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق هائل اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

فيما دفعت هيئة قناة السويس بعدد من سيارات الإطفاء للمشاركة في السيطرة على الحريق.

وكان حريق هائل اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في مديرية أمن الإسماعيلية، فيما انتقل عدد كبير من من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من مبنى المديرية.

ونجحت قوات التدخل السريع في إنقاذ عدد من الموجودين في مديرية أمن الإسماعيلية من الضباط والجنود، بينما أصيب عدد من الموجودين في المديرية بحالات اختناق، وتم نقلهم عبر الإسعاف للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

 

 

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية
إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

 

مديرية أمن الاسماعيلية اخبار مديرية امن الاسماعيلية حريق مديرية أمن الاسماعيلية تفاصيل حريق مديرية امن الإسماعيلية اسباب حريق مديرية امن الإسماعيلية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

عاجل.. الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حرب أمريكية على مصر

عاجل.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

عاجل.. موعد الانتخابات الرئاسية 2024 فى الداخل والخارج والسن القانونية للتصويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية