الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر حشيش بسوهاج

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم، حكمًا يقضي بمعاقبة  متهم بـ الإتجار في الحشيش، بالسجن المشدد 15 عامًأ، كما قضت المحكمة بتغريمه 100 ألف جنيه.

ووردت معلومات لضباط المباحث بقسم أول سوهاج مفادها قيام المتهم بالإتجار في الحشيش المخدر وترويجه على عملائه وزبائنه.

 فريق بحث وضبط المتهم

وتم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحرياته إلى صحة المعلومات، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم في أحد الأكمنة التي أُعِدَّت له وبحوزته كمية من الحشيش المخدر.

 وبمواجهة المتهم أمام رجال المباحث، اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التي أجرت معها تحقيقات موسعة ثم أحالته للمحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.

المشدد سوهاج الحشيش محكمة المتهم

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