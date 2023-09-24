الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام لعامل وسيدة فى قتل الزوج بسوهاج

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "ض.ا.ح" عامل والمتهمة "ف.ع.س" شنقاً، بعد اتهامهما بقتل المجنى عليه "ع.م.ح" زوج المتهمة الثانية بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

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تفاصيل العثور على جثة ملقاه فى المياه 

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث إخطارا من الأهالى بالعثور على جثة المجنى عليه ملقاة فى المياه داخل برميل.

وعلى الفور انتقل رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وكانت الجثة طافية على المياه، وتم انتشالها وبها عدة إصابات بالرأس، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات عن أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما فقررا التخلص من زوج المتهمة الثانية وقاما باستدراجه إلى أحد الأماكن وانهالا عليه بحجر على رأسه حتى فارق الحياة وعندما تأكدا من وفاته وضعا جثته فى برميل وألقيا بها فى المياه حتى لا يشك أحد فى أمرهما، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج مركز البلينا رئيس المباحث محكمة الجنايات جثة ملقاه فى المياه

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