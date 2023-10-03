الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

انتشار "بق الفراش" فى باريس.. طبيب يفجر مفاجأة عن علاقتها بالمومياوات

بق الفراش
بق الفراش

علق  الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة، على انتشار حشرة بق الفراش في باريس، قائلًا إنها كانت موجودة قديمًا ولكنها انتهت منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن انتشار حشرة بق الفراش يرجع لسببين رئيسيين، التكدس وزحام المواطنين في مكان ضيق، إلى جانب عدم النظافة.

وأشار إلى أن الحشرة لا تسبب وباء معينًا، لأنها لا تسبب مرضًا معينًا، لكنها تتميز بقدرتها على التخفي ومن الصعب القضاء عليها، لأنه يمكنه البقاء في مكان ما دون طعام أو شراب طيلة 300 يوم.

كيفية القضاء على بق الفراش؟

وأردف: "بق الفراش يحتاج درجة حرارة مرتفعة حتى يمكن القضاء عليه، وكذلك رش المدينة كلها، عدة مرات"، لافتًا إلى أن أخطاره الصحية تتمثل في اللدغة التي تسبب بثورًا.

ونوه إلى أن بق الفراش موجود من قديم الأزل، وعُثر عليه في المقابر الفرعونية والمومياوات، مردفًا: "لكن لم يحدث في مصر تفشٍ بسبب النظافة والشمس، طبيعتنا بعيدة عن تفشي البق".

حشرة بق الفراش باريس بق الفراش بق الفراش في باريس عزة مصطفى

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