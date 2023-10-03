صربيا.. اعتقال نائب زعيم حزب "صرب كوسوفو" لتورطه فى معركة بالأسلحة النارية

ألقت الشرطة في بلغراد القبض على سياسي من صرب كوسوفو بعد أربعة أيام من اعترافه بأنه جزء من مجموعة شبه عسكرية متورطة في معركة بالأسلحة النارية مع قوات الأمن في كوسوفو أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وقد اعترف ميلان رادويتشيتش بأنه كان من بين القوات شبه العسكرية التي نصبت كمينًا لدورية أمنية بكوسوفو، وفق الجارديان.

وهدد الاشتباك بإشعال اندلاع أعمال عنف أوسع نطاقًا بعد نشر آلاف القوات الصربية على حدود كوسوفو. ولم يتم سحبها إلا بعد التهديد بفرض عقوبات من الولايات المتحدة.

ونفت بلغراد أي صلة لها بالوحدة شبه العسكرية المكونة من 30 فردًا، لكن ظهرت صور في الصحافة الكوسوفية تظهر ميلان رادويتشيتش، نائب زعيم حزب صرب كوسوفو الرئيسي، وهو يتجول بحرية في صربيا على الرغم من اعترافه بأنه شارك في كمين، على شرطة كوسوفو في 24 سبتمبر.

تعليق وزارة الداخلية الصربية



وقالت وزارة الداخلية الصربية في بيان يوم الثلاثاء إنها احتجزت رادويتشيتش لمدة تصل إلى 48 ساعة وقامت بتفتيش شقته.

وجاء في البيان: "تم تقديمه إلى مكتب المدعي العام الأعلى في بلغراد بشكوى جنائية".

وتصر حكومة كوسوفو على أن صربيا تقف وراء جماعة صرب كوسوفو المسلحة التي نصبت كمينًا لدورية للشرطة الشهر الماضي في قرية بانجسكا شمال كوسوفو، مما أسفر عن مقتل شرطي، ثم انخرطت في معركة بالأسلحة النارية قُتل فيها ثلاثة مسلحين صرب، قبل اللجوء إلى دير بانجسكا.

وقد أشارت بريشتينا إلى المجموعة الواسعة من الأسلحة الحديثة الصربية الصنع التي كانت المجموعة تحملها، وأصدرت وثيقة تثبت أن واحدًا على الأقل من الأسلحة تم توفيره من قبل الجيش الصربي. وقال المسئولون الكوسوفيون إن الهدف كان إثارة حادث يكون بمثابة ذريعة للقوات الصربية للتدخل لحماية العرق الصربي في شمال كوسوفو.

وقالت وزيرة الخارجية دونيكا جيرفالا شوارتز في بيان إن "الهدف من هذا العدوان كان احتلال شمال كوسوفو وفرض التقسيم، وهو الهدف الذي عمل عليه مسئولو الحكومة الصربية باستمرار، علنًا وفي السر، لسنوات". وأضاف: "بينما كنا منخرطين في بروكسل فيما يسمى بحوار التطبيع، كانت صربيا تستعد لغزو بلادنا".

وقد سُئل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش على شبكة سي إن إن يوم الإثنين عما إذا كانت حكومته ستتخذ إجراءات قانونية ضد المسئولين عن الكمين.

وقال فوتشيتش: "بالطبع، ستحاسب صربيا جميع الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالًا إجرامية والذين قد نجدهم على أراضينا... وسيقوم المدعون بعملهم"، لكن الاشتباك كان نتيجة رغبة الصرب في "حماية أنفسهم".

وقال الرئيس الصربي إنه تم سحب أربعة آلاف جندي صربي من الحدود منذ التحذيرات الأمريكية من عواقب التصعيد، مما ترك حامية قوامها 4400 جندي. وتدعو بريشتينا أيضًا إلى "نزع السلاح" عن 48 قاعدة صغيرة للشرطة والجيش المنتشرة على طول الحدود. وقد تم تعزيز قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (كفور) بكتيبة بريطانية منذ اشتباك بانجسكا وحشد القوات الصربية.