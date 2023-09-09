السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|توفير 100 فرصة عمل لذوي الهمم ونسرين أمين في أزمة بسبب الحجاب

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

وزارة العمل توفر 100 فرصة عمل لذوي الهمم حتى 35 سنة

جريدة الدستور

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 100 فرصة عمل جديدة للشباب من ذوي الهمم (صم، ضعاف سمع، حركية بسيطة، ضعف إبصار بسيط)، وذلك بأحد المطاعم الشهيرة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

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بعد نفيها.. القصة الكاملة لأزمة حجاب الفنانة نسرين أمين

الفنانة نسرين أمين

تصدرت الفنانة نسرين أمين، الساعات الماضية التريند، بسبب تصريحات لها حول الحجاب في أحد اللقاءات التلفزيونية.

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موديست يقترب من الأحمر.. صفقات الأهلى الجديدة 2024

الأهلي

يترقب عشاق النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة، إعلان إدارة القلعة الحمراء عن مهاجم الفريق الجديد.

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أكسيوس: إيلون ماسك يستعد لبناء سيارة كهربائية عالمية بقيمة 25 ألف دولار

إيلون ماسك

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، أن الملياردير إيلون ماسك يستعد لبناء "سيارة كهربائية عالمية" بقيمة 25 ألف دولار، وتظهر سيارة تسلا الكهربائية ذات الأسعار المعقولة.

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بعد ارتفاعه لأعلى مستوى.. أبرز العوامل المؤثرة على صعود أسعار النفط

النفط

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعاً قوياً خلال تداولات نهاية الأسبوع، وساعد هذا الارتفاع في تحقيق مكاسب أسبوعية لأسعار النفط، بفضل عوامل عدة.

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"الأرصاد" تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

انخفاض درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض مصر لـ موجة شديدة الحرارة خلال الأسبوع الجاري وتستمر لعدة أيام، وفي هذا الإطار حذرت وزارة الصحة والسكان من الخروج في هذه الأجواء إلا للضرورة القصوى.

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