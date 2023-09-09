"الأرصاد" تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض مصر لـ موجة شديدة الحرارة خلال الأسبوع الجاري وتستمر لعدة أيام، وفي هذا الإطار حذرت وزارة الصحة والسكان من الخروج في هذه الأجواء إلا للضرورة القصوى وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة.

ويتساءل الكثير من الناس عن موعد انتهاء تلك الموجة الحارة التي تسبب للكثير من الناس خاصة أصحاب الأمراض المزمنة العديد من المشاكل الصحية.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن تسجيل درجات الحرارة على القاهرة ما لا يقل عن ٤٠ درجة مئوية محسوسة، وتسجيل مدن ومحافظات الصعيد ما لا يقل عن ٤٧ درجة مئوية محسوسة، أما محافظات وجه بحري فقد سجلت ما لا يقل عن ٣٨ درجة مئوية محسوسة.

وقالت الهيئة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن أجواء شديدة الحرارة لليوم الثاني علي التوالي، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 38 درجة والسواحل الشماليه 37 درجة وجنوب الصعيد 46 درجة.

على أن يبدأ التحسن النسبي في درجات الحرارة بدءا من يوم السبت لتكون درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة 36 درجة والسواحل الشمالية 32 وجنوب الصعيد 45 درجة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال أسبوع، أن جمهورية مصر العربية تشهد طقس شديد الحرارة جاف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من وجود تحسن بسيط يوم السبت ويوم الأحد وبعض التخبطات في الحرارة في أواخر الثلاثينات إلا أنه هناك مؤشرات بتحول ملحوظ في انكسار الحرارة خاصة ليلًا ما بين منتصف إلى نهاية الثلث الثاني من سبتمبر الحالي.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعة المحددة وتهدئة السرعة والالتزام بالسعرات المقررة من قبل المرور، وترك مسافات على الطرق السريعة وخاصة القريبة من المسطحات المائية، حرصًا على السلامة العامة؛ نظرًا لانخفاض الرؤية بسبب تكون الشبورة المائية.