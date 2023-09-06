"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز ظواهر الطقس السيئ فى إفريقيا (فيديو)

توقع مركز سياسات المناخ الإفريقي أن تتراوح تكاليف خسائر وأضرار تغير المناخ في “القارة السمراء” بين 290 إلى 440 مليار دولار.

ويضر تغير المناخ بالأمن الغذائي والنظم البيئية والاقتصادية في إفريقيا، ويؤجج النزوح والهجرة ويزيد من خطر الصراع على الموارد المتضائلة؛ وفقًا لتقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.

440 مليار دولار خسائر إفريقيا المتوقعة جراء التغير المناخي

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" ظواهر الطقس السيئ فى إفريقيا، على النحو التالي: