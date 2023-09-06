"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز ظواهر الطقس السيئ فى إفريقيا (فيديو)
توقع مركز سياسات المناخ الإفريقي أن تتراوح تكاليف خسائر وأضرار تغير المناخ في “القارة السمراء” بين 290 إلى 440 مليار دولار.
ويضر تغير المناخ بالأمن الغذائي والنظم البيئية والاقتصادية في إفريقيا، ويؤجج النزوح والهجرة ويزيد من خطر الصراع على الموارد المتضائلة؛ وفقًا لتقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.
440 مليار دولار خسائر إفريقيا المتوقعة جراء التغير المناخي
واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" ظواهر الطقس السيئ فى إفريقيا، على النحو التالي:
- كينيا والصومال عانتا من عدم هطول المطر 5 مواسم متتالية من 2020 حتى 2022.
- إعصار فريدي اعتبر واحدًا من أكثر الأعاصير المميتة التى تضرب إفريقيا خلال العقدين الماضيين.
- إعصار فريدى أطول عاصفة مدارية تم تسجيلها على الإطلاق بعد اجتياحه مالاوى وموزمبيق ومدغشقر بأواخر فبراير قبل أن يعود بمارس.
- دول وسط وغب إفريقيا شهدت واحدة من أسوأ كوارث الفيضانات على الإطلاق فى 2022.
- نيجيريا وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية من أكثر البلاد تضررًا من كوارث الفيضانات.
- دمرت الأمطار الغزيزة والفيضانات محاصيل فى مساحة 3.95 مليون فدان من الأراضي الزراعية.
- منطقة القرن الإفريقي شهدت أسوأ موجة جفاف خلال السنوات الأخيرة.