"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد ذروتها غدًا الجمعة

‏كشفت الدكتورة منار غانم، ‏عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوي القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة اليوم الخميس، موضحة أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت "غانم"، ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر شاشة "الأولى "، إنه أمس الأربعاء، كانت درجة الحرارة على ‏القاهرة ‏الكبرى 37، ‏واليوم الخميس، من المتوقع أن ترتفع وتصل إلى 39 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد: ما زلنا متأثرين بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية وأيضًا صحراء شبه الجزيرة العربية، لافتة إلى أنه بداية من اليوم سيكون الطقس شديد الحرارة، جافًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وأيضًا شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وأن اليوم وغدًا، هما ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.