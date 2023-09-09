موديست يقترب من الأحمر.. صفقات الأهلى الجديدة 2024

يترقب عشاق النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة، إعلان إدارة القلعة الحمراء عن مهاجم الفريق الجديد.

وتسعى إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية موسم صعب للغاية، ينتظر فيه المارد الأحمر العديد من الاستحقاقات والبطولات.

وكان الأهلي قد قدم موسمًا استثنائيًا وتمكن من حصد 5 ألقاب تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

صفقات الأهلي الجديدة.. البداية مع إمام عاشور

وتمكن النادي الأهلي من ضم صفقتين بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والمستمرة حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري.

وأولى صفقات الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية، كان التعاقد مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق قادمًا من ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم.

وانضم إمام إلى صفوف الأهلي في صفقة تجاوزت قيمتها 3 ملايين يورو تم دفعها للنادي الدنماركي.

واتفق اللاعب مع مسئولي الأهلي على الحصول على راتب سنوي قدره 14 مليون جنيه.

صفقات الأهلي الجديدة.. رضا سليم ثاني الوافدين

ثاني صفقات الأهلي التي نجح المارد الأحمر في إتمامها هو المغربي رضا سليم جناح فريق الجيش الملكي.

وانضم رضا سليم إلى الأهلي بعد توقيعه عقدا لمدة 4 سنوات مقابل 2 مليون و100 ألف دولار، مع إمكانية إضافة عام آخر إلى مدة العقد.

عودة نيدفيد وصلاح محسن

واستعاد الأهلي الثنائي المعار كريم نيدفيد وصلاح محسن، بعد تألقهما في الموسم الماضي مع فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.



موديست على بُعد خطوة

واقترب الفرنسي رأنتوني موديست مهاجم بورسيا دورتموند السابق، من تدعيم هجوم الأهلي في الموسم الجديد.

وتوصل المهاجم الفرنسي لاتفاق مع إدارة الأهلي، ولم يتبق سوى رتوش بسيطة على إتمام الصفقة قبل الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة.