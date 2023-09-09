أكسيوس: إيلون ماسك يستعد لبناء "سيارة كهربائية عالمية" بقيمة 25 ألف دولار

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، أن الملياردير إيلون ماسك يستعد لبناء "سيارة كهربائية عالمية" بقيمة 25 ألف دولار، وتظهر سيارة تسلا الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، والتي طال انتظارها، جنبًا إلى جنب مع سيارة أجرة آلية.

وقال الموقع، إن شركة تسلا تستعد لبناء سيارة كهربائية بقيمة 25 ألف دولار، مبنية على المنصة الهندسية للجيل التالي للشركة.

وأفاد موقع أكسيوس، أن كاتب السيرة الذاتية لإيلون ماسك، الذي يدعى والتر إساكسون Walter Isaacson، قد قام بتفصيل خطة لبناء سيارة كهربائية بقيمة 25000 دولار، إلى جانب سيارة أجرة آلية يمكنها نقل الركاب.



وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن خطط تسلا لشراء سيارة كهربائية بقيمة 25 ألف دولار، ووعد ماسك بذلك في عام 2018، قائلا إنه سيكون ممكنا في غضون ثلاث سنوات.



وتم التأكيد مرة أخرى على هدف توفير سيارة كهربائية بأسعار معقولة مرة أخرى في عام 2020، كما تم الوعد أيضًا بأن يبلغ سعر الموديل 3 حوالى 35 ألف دولار، لكنه ظهر لأول مرة بهذا السعر الذي يصعب العثور عليه لبضعة أشهر قبل أن توقف تسلا خطتها الأصلية لصالح استراتيجية جديدة أكثر تكلفة.



وبحسب ما ورد كان " ماسك " يضغط من أجل إنشاء سيارة أجرة آلية مستقلة تمامًا بدلاً من خطته الأصلية للسيارة الكهربائية التي تبلغ قيمتها 25000 دولار، وتم تصميم سيارات الأجرة الآلية لتقليل الاعتماد على ملكية السيارة، بدون مرايا، ولا دواسات، ولا عجلة قيادة، مما يجعل السيارة التي تبلغ قيمتها 25 ألف دولار غير ضرورية.



وقال لإيزاكسون: "إن [روبوتاكسي] هو المنتج الذي يجعل من تسلا شركة تبلغ قيمتها عشرة تريليونات، وسيتحدث الناس عن هذه اللحظة بعد مائة عام".



وكان مهندسو تسلا متشككين بشأن المشروع، وناقشوا ما إذا كان سيتم إنشاء سيارة أجرة روبوتية بعجلة قيادة يمكن إزالتها لاحقًا خوفًا من ألا تكون القيادة الذاتية الكاملة، جاهزة أو أن المنظمين لن يوافقوا على مثل هذه السيارة وبعد الإبقاء على خطة السيارة الكهربائية التي تبلغ قيمتها 25 ألف دولار على قيد الحياة كمشروع منفصل.

وأقنع المهندسون "ماسك " في النهاية بأن "تسلا" يمكنها بناء سيارة للسوق الشامل، واحدة تباع مقابل 25 ألف دولار مع عجلة قيادة والأخرى كسيارة أجرة روبوتية، على "الجيل التالي" للشركة.