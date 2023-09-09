السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد نفيها.. القصة الكاملة لأزمة حجاب الفنانة نسرين أمين

الفنانة نسرين أمين
الفنانة نسرين أمين

تصدرت الفنانة نسرين أمين، الساعات الماضية التريند، بسبب تصريحات لها حول الحجاب في أحد اللقاءات التلفزيونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لها تنسب تصريحات على لسانها وهي تقول: “لا أنا مش ممكن ألبس الحجاب لأن أنا مبشوفش أن الحجاب أصله لبس، لا ده أخلاق، وأنا الحمد لله راضية بأخلاقي وعارفة أني كويسة”.

واستمر الجدل والانتقادات من الجمهور وراد التواصل الاجتماعي مستمرة، مما أدى إلى انتشار هذه التصريحات بشكل كبير ودفع نسرين أمين للخروج والرد على هذه التصريحات.

وكتبت نسرين أمين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "تصريح كاذب وغير صحيح، ولم يتم سؤالى أبدا يومًا عن رأيى فى الحجاب.. السؤال كان هل نسرين أمين محجبة؟ والإجابة كانت “لا مش محجبة في ملابسي بس أخلاقي كويسة الحمد لله، ولم يتم سؤالي عن رأيي في الحجاب ولم أذكر أبدا أنني ضده هناك فرق كبير بين السؤالين وبالتالي بين الإجابتين”.

وتعاقدت الفنانة نسرين أمين على فيلم جديد بعنوان “وقت إضافي”، وتخوض بطولته مع كل من الفنانون باسم سمرة، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وأحمد سلطان، والعمل فكرة محمد دياسطي وسيناريو وحوار رشاد رشدي وإخراج أحمد جبة، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وكانت أخر أعمال نسرين أمين السينمائية فيلم “رهبة - ورا مصنع الكراسي” وخاضت بطولته برفقة الفنان أحمد الفيشاوي، ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول سيد رهبة الذي يعيش بأحد الأحياء الشعبية ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلاً ذكائه وشجاعته ليتعرض لحادث أليم وتتغير أحواله تماما وشارك في بطولته كل من محمد لطفي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

الفنانة نسرين أمين نسرين أمين الحجاب التواصل الاجتماعي نسرين امين

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