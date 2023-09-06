أخبار الظهيرة| موعد انتهاء الموجة الحارة.. ومحمد صلاح ضمن أفضل 5 مهاجمين في تاريخ ليفربول

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، ويقدم "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء ذروة ارتفاعات درجات الحرارة على محافظات مصر المختلفة.. للمزيد اضغط هنا.

لاعب ليفربول السابق يختار صلاح ضمن أفضل 5 مهاجمين فى تاريخ النادى

اختار جيمي كاراجر، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، محمد صلاح نجم الفريق الحالي ضمن أفضل 5 مهاجمين في تاريخ النادي.. للمزيد اضغط هنا.

ارتفاع ضحايا انهيار عقار حدائق القبة لـ3 وفيات.. وتوجيهات عاجلة من محافظ القاهرة

يتابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة عمليات رفع أنقاض العقار المنهار بحدائق القبة موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.. للمزيد اضغط هنا.

"العميل صفر" و"وش في وش" يتصدران إيرادات الأسبوع في شباك التذاكر

تصدرا فيلما «العميل صفر» بطولة النجم أكرم حسني و«وش في وش» بطولة النجم محمد ممدوح وأمينة خليل، إيرادات شباك التذاكر خلال الأسبوع المنقضي في مصر، حيث تفوق الثنائي على كل الأفلام المعروضة في دور العرض.. للمزيد اضغط هنا.

التعديل الرابع عشر.. الورقة الأخيرة لمنع ترامب من خوض انتخابات الرئاسة

قال القاضي الفيدرالي الأمريكي السابق الشهير مايكل لوتيج، إنه من المرجح أن تحدد المحكمة العليا الأمريكية قريبًا ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب مؤهلاً للترشح للرئاسة في عام 2024.. للمزيد اضغط هنا.

اجتماع موسع بالشعبة العامة للذهب للتحضير للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للمجوهرات "نبيو"

عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا موسعا للتحضير للدورة الثالثة من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو" والذي سيبدأ فعالياته في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل.. للمزيد اضغط هنا.