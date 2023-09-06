الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ارتفاع ضحايا انهيار عقار حدائق القبة لـ3 وفيات.. وتوجيهات عاجلة من محافظ القاهرة

عمليات البحث عن ناجين
عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض

يتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عمليات رفع أنقاض العقار المنهار بحدائق القبة موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.

وقرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، مع عمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات، مؤكدًا ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

3 قتلى و3 مصابين

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار بـ3 شارع بواقين عوض من شارع الجراج بحى حدائق القبة مكون من دور أرضى وأربعة أدوار متكررة أسقف خرسانية ويقطن بالعقار أسرة واحدة وأسفر الحادث عن 3 حالات وفاة، و3 مصابين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

كما نتج عن الانهيار سقوط 2 بلكونة من العقار المجاور رقم 1 بواقين عوض مكون من أرضي و5 طوابق مما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين تم نقلهما لمستشفى الدمرداش.

عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض
عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض
عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض
عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض
عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض
عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض
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