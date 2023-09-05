الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة: الشعبان المصرى والصينى تجمعهما حضارة قديمة وعلاقات راسخة

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال زيارته لمدينة تشنجتشو

أشاد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بما شاهده من تطور فى البنية التحتية في مدينة تشنجتشو الصينية عاصمة مقاطعة هنان، التى تعد واحدة من أهم المقاطعات بجمهورية الصين، كما أشاد بمستوى التخطيط العمراني والتطور الصناعي، والذى يعد مؤشرًا واضحًا على النمو الاقتصادى والاجتماعى التي تشهده المدينة.

محافظ القاهرة: الشعبان المصري والصيني تجمعهما حضارة قديمة

وأكد محافظ القاهرة أن الشعبين الصيني والشعب المصري تجمعهما حضارة قديمة وعلاقات راسخة ممتدة، مشيرًا إلى وجود أوجه تشابه كبيرة بين مدينتى القاهرة وتشنجتشو، اللتين تشهدان في هذه الفترة تطورًا عمرانيًا كبيرًا غير مسبوق.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، أدلى بها محافظ القاهرة، على هامش مشاركته فى فعاليات منتدى رؤساء البلديات الدولى حول السياحة والمدن المستدامة المنعقد بمدينة تشنجتشو الصينية فى الفترة من ٤- ٦ سبتمبر الجارى، تحت عنوان "اكتشف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية"، ضمن وفد مصر الذى يترأسه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ويضم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

ويشارك فى المنتدى عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية من مختلف دول العالم وعدد من ممثلى المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ووجه محافظ القاهرة الشكر لكل القائمين على تنسيق المؤتمر بهدف تنشيط السياحة باعتبار المنتدى منصة بالغة الأهمية فى هذه الفترة لكل الدول المشاركة، لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات التى تواجه تطوير المدن السياحية واستكشاف قوى دافعة جديدة لاستدامة المدن.

محافظ القاهرة: المدن السياحية والتراثية عناصر جذب للاستثمار

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المدن السياحية والتراثية عناصر جذب للاستثمار، ويمكن أن توفر مصادر جديدة للدخل، وتولد فرصًا للعمل، بما يسهم فى التغلب على التحديات الاقتصادية التى يعانى منها العالم حاليًا.

وأعرب محافظ القاهرة عن تطلعه لمزيد من التعاون على المستوى العام بين مصر والصين، وعلى المستوى الخاص بين القاهرة وتشنجتشو في كل المجالات، خاصة التخطيط العمراني والتطور الصناعي.

وأكد محافظ القاهرة أن الأعوام المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون المشترك في كل المجالات، خاصة المجالات الثقافية والسياحية، حيث إن الحضارتين المصرية والصينية من أقدم حضارات العالم.

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