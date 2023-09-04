محافظ القاهرة يُشارك فى انطلاق منتدى رؤساء البلديات بمدينة تشنجتشو

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، انطلاق منتدى رؤساء البلديات الدولى حول السياحة والمدن المستدامة بمدينة تشنجتشو، والذى سيعقد خلال الفترة من 4- 6 سبتمبر الجاري، تحت عنوان "اكتشاف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية".

شارك فى مراسم إطلاق المنتدى على المنصة الرئيسية كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وهو شيونج عمدة الحكومة الشعبية لبلدية تشنغتشو وكونج شانج شينج رئيس المؤتمر الاستشاري والسياسي لمقاطعة خنان.

كما شارك في حفل إطلاق المنتدي عدد من كبار القيادات السياسية الصينية، وعدد من وزراء التنمية المحلية من مختلف دول العالم والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية وعدد من ممثلى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ويشارك محافظ القاهرة فى المنتدى ضمن وفد مصر الذى يترأسه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ويضم المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

منصة هامة لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات المحلية

ويمثل المنتدى منصة هامة لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات المحلية للتغلب على التحديات العالمية المشتركة التى تعرقل عملية تعزيز التنمية المستدامة للسياحة العالمية، ويهدف إلى إنشاء منصة عالمية للحوار بين رؤساء الحكومات المحلية والمحافظين ورؤساء البلديات والمسئولين من مختلف المدن السياحية بالعالم حول التنمية المشتركة للسياحة الدولية والمدن السياحية ومواجهة التحديات المشتركة واستكشاف حلول مستدامة جديدة لتطوير السياحة وتطوير الإدارة المحلية للعناية بالمواقع السياحية .

منتدى رؤساء البلديات الدولى

ويعتبر المنتدى الذي شهده اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم الخاص بانطلاق فعاليات منتدى رؤساء البلديات الدولى حول السياحة والمدن المستدامة بمدينة تشنجتشو لافتة هامة لتعزيز الحوار بين الحكومات والمقرر عقده خلال الفترة من 4- 6 سبتمبر الجارى تحت عنوان "اكتشاف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية".