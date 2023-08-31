محافظ القاهرة يشهد التشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن محافظة القاهرة شهدت اليوم التشغيل التجريبي لصرح جديد من صروح التنمية الحضارية والتقنية الحديثة بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها خلال الحفل الذى شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمناسبة الافتتاح والتشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

المركز الإقليمي يهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الإقليمي لسيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة يهدف إلى تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة، وفقا لرؤية "مصر 2030" على أرض الواقع بهدف تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات الخدمية ،بإنشاء شبكة وطنية للتحكم والسيطرة لربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسى وغرفة عملية تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقا لأحدث المعايير العالمية

يساهم في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة

وأضاف اللواء خالد عبد العال أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بكل محافظة يساهم في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك عبر شبكة موحدة تعد المحور الرئيسي للاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة ، بالإضافة إلى الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وترشيد الأعباء المالية وتقليص زمن الاستجابة للأحداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات .

وأكد محافظ القاهرة أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية يهدف إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة عناصر الإستجابة المختلفة وإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة والبنية الأساسية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الاقتصادية والإجتماعية.

نموذج لسرعة الاستجابة والتنسيق فى حالة الطوارئ والأزمات

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تولى لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة اهتماما بالغا لأنها تدعم جهودها في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الخدمات على مستوى الدولة ، مشيرًا إلى أن المركز الإقليمي يعد نموذجا لسرعة الإستجابة والتنسيق فى حالة الطوارئ والأزمات التي تؤثر على إقليم القاهرة الكبرى بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع، وسيقدم تعاون بين المحافظات الثلاث لتقديم خدمات سريعة في حالة الحوادث والأزمات وسرعة التدخل من الجهة المعنية بالدولة لمواجهه تلك المشكلات.

وثمن محافظ القاهرة جهود د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى دعمه المستمر لمحافظة القاهرة فى كافة المجالات ودفع التنمية المستدامة بها ومنها إنشاء هذا المركز .

كما ثمن محافظ القاهرة جهود وزارة التنمية المحلية على دعمها الدائم والمستمر لمحافظة القاهرة ، ودور القوات المسلحة خاصة سلاح الإشارة على جهودهم الكبيرة المبذولة من أجل إنشاء هذا المركز وتقديم كافة الإمكانيات اللوجيستية حتى أصبح هذا المركز صرحًا كبيرًا نفتخر به في مجال السيطرة والسلامة العامة .



وشهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه خلال افتتاح المركز تجربة حية للتعامل مع بلاغات متعددة فى نفس الوقت من بينها نشوب حريق في أحد المولات التجارية الواقع على طريق القاهرة - السخنة، وتجربة حية لتغيير ماسورة مياه شرب مكسورة بشارع صلاح سالم، وكذا التعامل مع بلاغ بوجود ميل بأحد العقارات بمنطقة مصر القديمة.

حيث تم التعرف على كيفية إدارة هذه الأزمات بسرعة كبيرة، من خلال توجه جميع ممثلي الخدمات والجهات إلى أماكن الحوادث على الفور، والتعامل معها والربط بين العناصر المتواجدة على الأرض ومركز السيطرة.



أحد 7 مراكز إقليمية على مستوى الجمهورية

كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ( NAS )، ووقع البروتوكول اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء بكر البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

ومركز سـيطرة الشبكة الوطنيـة للطـوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة هو أحد 7 مراكز إقليمية على مستوى الجمهورية ويقوم بالتنسيق بين محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة ، والجيزة، والقليوبية ) وتم تجهيزه على مساحة ٣٦٥م بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه ويتكون من القاعة الرئيسية لغرفة العمليات، وقاعة اجتماعات للمركز الإقليمي، وقاعة كبرى لإدارة الأزمة مع جميع الجهات التابعة ( الأحياء، المديريات، المرافق العامة ) ، وتتسع ل٣٥ جهة، وغرفة لمدير المركز، وغرفة لأجهزة التحكم الالكترونى .

والمركز الذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة يضم ممثلين لكافة الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمحافظة ( الإسعاف، الصرف الصحى ، المياه، الصحة ، الحماية المدنية ، المرور، عناصر المتابعة الميدانية، التعليم الهلال الأحمر، ممثلى المجتمع المدنى، الغاز، الكهرباء، التضامن الاجتماعى) يساعد على تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه ، ويتيح التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية فى اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.