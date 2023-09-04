الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فى 6 تخصصات..

"التنظيم والإدارة" يفتح باب التقديم لوظائف شاغرة بهيئة التخطيط العمرانى

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف شاغرة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تخصصات: مدير عام الإدارة العامة للخدمات الفنية، مدير عام الإدارة العامة للأعمال التكميليه، رئيس المركز الإقليمى لتخطيط وتنمية إقليم الأسكندرية، رئيس المركز الإقليمى لتخطيط وتنمية إقليم جنوب الصعيد، مدير عام الإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة، ومدير عام الإدارة القانونية.

فتح باب التقديم للوظائف 

يبدأ تقديم طلبات شغل الوظائف المعلن عنها اعتبارًا من يوم 3 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2023، وتقدم الطلبات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة بمقرها الكائن (العاصمة الإدارية – حى الوزارات – مبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الدور الخامس) ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بعد الميعاد أو المرسلة بالبريد.

شروط شغل الوظائف الشاغرة 

يشترط فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف المعرفة الكافة بالقوانين والنظم واللوائح التى تحكم مجال عمل الوظيفة، المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى، القدرة على القيادة والتوجيه، القدرة على التخطيط ورسم الخطط والبرامج ووضع السياسات والإجراءات بما يكفل تحقيق الأهداف، والقدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات فى الوقت المناسب، بالإضافة إلى قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة الأول "أ" بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو قضاء مدة خبرة كلية قدرها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق وطبيعة عمل الوظيفة لغير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

المستندات المطلوبة للتقديم 

ترفق الطلبات بالمستندات التالية: بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم موضحاً به البيانات الأساسية للمتقدم والتدرج الوظيفى والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وإنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي كان يعمل بها وأى بيانات أخرى مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو شهادة خبرة بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

2. صورة بطاقة الرقم القومى سارية، وصورة من شهادة الميلاد.

3. عدد 6 صور شخصية مقاس (4×6).

4. صورة من المؤهل الدراسى الحاصل عليه المتقدم.

5. مقترح تطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها، وفقاً للنموذج الوارد بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 95 لسنة 2017.

مع ضرورة إرفاق إسطوانة مدمجة CD تحتوي على نسخة رقمية من المستندات والبيانات المطلوبة بعاليه.

 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية وظائف شاغرة الهيئة العامة للتخطـيط العمرانـى وزارة الإسكان

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