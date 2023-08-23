الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأوقاف" و"التنظيم والإدارة" يتفقان على تشكيل لجنة لإجراء الامتحانات الشفوية للناجحين في مسابقة الأئمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية؛ حيث بحثا الخطوات القادمة لاستكمال مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب بالوزارة، واتفقا على تشكيل لجنة لإجراء المقابلات الشفوية للناجحين بالامتحان الإلكتروني، في ضوء الأسس التي وضعتها لجنة الاختيار المشكلة بالجهاز وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إتاحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الأربعاء إمكانية استعلام المتقدمين عن نتيجة الامتحان الإلكتروني على موقع بوابة الوظائف الحكومية.
وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة والجهاز أكدا على فلسفة منظومة الامتحان والمراحل التي ينبغي أن يمر بها المتقدم، والتي تتميز بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتسهم في القياس الدقيق لقدرات المتقدمين، للوصول إلى الهدف الأسمى وهو اختيار أكفأ العناصر المتقدمة للمسابقة لشغل الوظيفة العامة.
وناشد وزير الأوقاف المتقدمين للتعيين في وظيفة إمام بالوزارة، بضرورة الاستعداد الجيد للمسابقة ومراجعة حفظ القرآن الكريم، إلى جانب المزيد من المراجعة في العلوم الشرعية وبخاصة الفقه وعلوم القرآن الكريم وعلوم الحديث، مع ضرورة الإلمام بالمعلومات العامة التي ينبغي أن يلم بها الإمام الواعي المدرك لأهمية دوره التنويري في المجتمع من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير. 
من جانبه أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز انتهى من إجراء الامتحان الإلكتروني للمتقدمين للمسابقة، حيث خضع المتقدمون لامتحان يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص للوظيفة المرشح المتقدم لشغلها.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن مسابقة لشغل وظيفة 1000 إمام، 1000 عامل مسجد، مطلع العام الجارى 2023، أعقب ذلك انطلاق الاختبارات التحريرية فى الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، بالإضافة إلى الامتحانات الشفوية في الأسبوع الأخير من نفس الشهر.

369969069_755928013244288_1916613903475375141_n
369969069_755928013244288_1916613903475375141_n
مسابقة الأئمة وزير الأوقاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة الأوقاف بوابة الوظائف الحكومية مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتقدم بعرض خيالي لضم صلاح

أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 23-8-2023

"أهلا بملاكي الجميل".. سيرينا ويليامز تعلن إنجاب طفلتها الثانية

"القاهرة الإخبارية": مدينة العلمين أصبحت حديث العالم (فيديو)

"الإحصاء": 700 مليار جنيه زيادة فى الناتج المحلى خلال عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل