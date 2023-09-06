حجج تافهة.. المدعى العام فى نيويورك يطلب من القاضى معاقبة ترامب

يسعى المدعي العام لولاية نيويورك إلى فرض عقوبات بقيمة 20 ألف دولار على دونالد ترامب وأبنائه البالغين ومتهمين آخرين ومحاميهم، بسبب تكرار الحجج "التافهة" التي رفضتها المحكمة في دعوى مدنية بقيمة 250 مليون دولار بشأن ممارسات الشركات العائلية.

وفي ملف يوم الثلاثاء، أشار أندرو عامر، مساعد المدعي العام ليتيتيا جيمس، إلى الرفض المتكرر للحجج التي اعتبرت "تافهة حتى في المرة الأولى التي قدمها فيها المتهمون".

وأشار عامر أيضًا إلى ملاحظة سابقة للقاضي في القضية مفادها أن "قراءة ملخص المتهمين كانت، على حد تعبير حكيم البيسبول [يوغي] بيرا، بمثابة تكرار للأمر مرة أخرى".

كان بيرا لاعباً في فريق يانكيز نيويورك ومديراً، وكانت أقواله المشوهة ــ بما في ذلك "لن تنتهي الأمور حتى تنتهي" و"يمكنك ملاحظة الكثير من خلال المشاهدة" ــ تبدو منطقية إلى حد ما.

اهلية ترامب لانتخابات ٢٠٢٤

من المرجح أن تحدد المحكمة العليا في الولايات المتحدة أهلية ترامب لعام 2024 قريبًا.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تعتقد جيمس أنها فهمت كيف لعب المتهمون، بمن فيهم دونالد ترامب ، ودونالد ترامب جونيور، وإريك ترامب، بسرعة وفضفاضة مع كل من الحالة الحقيقية للشؤون المالية للرئيس السابق وقانون الشركات في نيويورك.

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت الإيداعات في محاولة لحل القضية دون محاكمة ادعاء المدعين بأن ترامب قام سنويًا بين عامي 2011 و2021 بتضخيم صافي ثروته بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار.

ولم يحكم القاضي في هذا التقديم. تم تحديد موعد المحاكمة في أكتوبر. وفي الملف المقدم يوم الثلاثاء، أشار مساعد جيمس أيضًا إلى قدرة القاضي على فرض عقوبات مالية على السلوك الذي يعتبر تافهًا إذا كان لا أساس له في القانون أو تم اتباعه لتأخير القضية.

وفي يناير، رفض القاضي آرثر إنجورون محاولة ترامب إسقاط القضية، وقال إن بعض الحجج التي استخدمها محامو ترامب مراراً وتكراراً كانت "تافهة".

ولكن بعد نشر اقتباسه ليوغي بيرا، قال إنجورون إنه على الرغم من أن "محامي الدفاع المتطور كان يجب أن يعرف بشكل أفضل"، إلا أنه لن "يفرض عقوبات، والتي تعتقد المحكمة أنها غير ضرورية، بعد أن أوضحت وجهة نظرها".

ويعتقد جيمس الآن أن هذه النقطة تحتاج إلى دعم بالعقوبات.

وقد فرض إنجورون عقوبات على ترامب من قبل. وفي أوائل عام 2022، دفع الرئيس السابق غرامات قدرها 110 آلاف دولار ، بعد فشله في الالتزام بالمواعيد النهائية للقضية.

ولا يشارك جميع أبناء ترامب البالغين في دعوى نيويورك. وفي يونيو من هذا العام، تم طرد ابنته الكبرى، إيفانكا ترامب، من القضية.

وهذه ليست الدعوى المدنية الوحيدة التي يواجهها دونالد ترامب.

ويواجه أيضًا محاكمة تشهير ثانية تتعلق بالكاتب إي جان كارول، الذي قال إنه اعتدى عليها جنسيًا في التسعينيات.

بعد أن ثبتت مسؤوليته عن التشهير والاعتداء الجنسي، تم تغريم ترامب بالفعل حوالي 5 ملايين دولار وحكم على مغتصب .

وفي قاعات محكمة أخرى، يواجه ترامب 91 تهمة جنائية بموجب أربع لوائح اتهام. تغطي التهم دفعات مالية لنجم إباحي (34)؛ الاحتفاظ بالمعلومات السرية (40)؛ ومحاولة تخريب الانتخابات على المستوى الفيدرالي (الأربعة) ومستوى الولاية (13).

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات، ويدعي أنه ضحية الاضطهاد السياسي. وتبدو هذه الحجة فعالة بين الناخبين الجمهوريين، الأمر الذي أدى إلى تقدم كبير في استطلاعات الرأي الوطنية وعلى مستوى الولايات الرئيسية فيما يتعلق بالترشيح المقبل لمنصب الرئيس.